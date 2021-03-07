شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يطمئن الجمهور بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح ويسألهم الدعاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الكابتن رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلى ومنتخب مصر السابق، صورًا جديدة له من داخل المستشفى بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، وتركيب قسطرة فى القلب، خلال الأيام الماضية.



رضا عبد العال ينشر صوره بعد العملية

وظهر رضا عبد العال فى الصور الجديدة من على سرير المستشفى، بعد استعادة وعية بعد العملية، حيث تبدو حالته الصحية أفضل، وعلق على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "ربى إنى مسنى الضر وأنت أرحم الرحمين.. أسالكم الدعاء".



رضا عبد العال فى المستشفى

يشار إلى أن رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلى والكرة المصرية السابق، كان قد نشر قبل خضوعه لعملية القلب المفتوح، وتركيب قسطرة في القلب، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، داخل المستشفى، وعلق عليها: "اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفينى وتمدنى بالصحة والعافية"، وطالب متابعيه بالدعاء له.



كابتن رضا عبد العال

فيما كان رضا عبد العال، قد قال فى أخر تصريحاته قبل خضوعه للعملية، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تسبب في هزيمة الفريق ويتحمل المسئولية نتيجة إشراكه ثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمام سيمبا التنزانى فى دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية: "إشراك ثلاثي في وسط الملعب أمر غير مفهوم بالمرة، نظراً لتواضع مستوى فريق سيمبا، كما أن موسيماني أشرك عمرو السولية في الشوط الثاني فأصبح يعتمد على رباعي في وسط الملعب ولا توجد فرص حقيقية للأهلي على مرمى سيمبا إلا كرة وحيدة عن طريق محمد شريف فور اشتراكه على حساب أكرم توفيق".



رضا عبد العال بعد عملية القلب المفتوح



رضا عبد العال

وحينها، شنَ رضا عبد العال هجوماً عنيفاً على البرتغالي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك عقب تعادل الفريق مع تاونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قائلا: "السوشيال ميديا لعبت دوراً كبيراً في إشراك الحارس محمود جنش في المباراة على حساب محمد أبو جبل، ورَضَخ باتشيكو لتلك الضغوط".

وقال نجم الأهلى والزمالك الأسبق: "كنت أٌفضل استمرار أبو جبل وعدم ذبحه لمجرد ارتكابه خطأ خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز، وباتشيكـو (بياكل عيش) وهو مدرب متواضع فنياً وتغييراته متأخرة، ولا يملك قراراً، بالإضافة إلى أنه يخشى اللاعبين الكبار".