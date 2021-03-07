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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوج ببطولة الجمهورية لجمباز الترامبولين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل فريق جمباز نادى الزمالك على نصيب الأسد فى بطولة الجمهورية لجمباز الترامبولين لمواليد عام 2020 / 2021 والتى أقيمت بصالة 6 أكتوبر، وفاز بالمركز الأول وسط منافسات شرسة مع الأندية مثل الصيد والزهور والجزيرة وسبورتنج، بعدما اقتنص 94 ميدالية ليكون الأكبر فى عدد الميداليات وسط هذه الأندية المشاركة والتى تضمنت المراحل السنية ما بين 10 و11و12 عاما لكلا الجنسين.
وحصل فريق الأولاد تحت 11 سنة على 15 ميدالية تضمنت 11دهب 2فضة 2برونز ومشاركة للاصابة وهم أسر اسامة محمد ومصطفى عصام فوزي وكريم ابراهيم واياد تامر وحمزة ياسر، فيما حصل اللاعب مصطفى أحمد محمد على 3 ميداليات ذهبية عن منافسة تحت 12 سنة.
فى المقابل حصل فريق البنات تحت 10 سنوات على 27 ميدالية ذهبية تنوعت بين الحركات الإجبارية حصد فيها 9 ذهب وبطولة الحركات الاختيارية 9 ذهب وبطولة الفردي العام 9 ذهب، وهن حلا طارق سليمان وحلا عمر ماهر وهنا كريم امين ورودينا احمد وفريدة حازم وريتاج محمود وليلى أحمد ابراهيم وربا منصور محمد ولمى هيثم مصطفى.
فيما حصل فريق البنات تحت 11 سنة على 30 ميدالية منها 18 ميدالية ذهبية و6 فضة و6 برونز وهن مريم وليد عرابي وأيتن محمد السيد عابدين وكارما طارق وسارة جمجوم وماجدة محمد ومريم وليد محمد ورزان اسامة وجنى عمرو وحلا وليد وكنزي معتز، وضمن منافسات تحت 12 سنة حصدت اللاعبة ليال وائل أحمد مصليحي على 3 ميداليات تنوعت بين 2 ذهبية وفضة.
لاعبات جمباز الزمالك
جمباز الترامبولين
جمباز الزمالك