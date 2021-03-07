شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوج ببطولة الجمهورية لجمباز الترامبولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق جمباز نادى الزمالك على نصيب الأسد فى بطولة الجمهورية لجمباز الترامبولين لمواليد عام 2020 / 2021 والتى أقيمت بصالة 6 أكتوبر، وفاز بالمركز الأول وسط منافسات شرسة مع الأندية مثل الصيد والزهور والجزيرة وسبورتنج، بعدما اقتنص 94 ميدالية ليكون الأكبر فى عدد الميداليات وسط هذه الأندية المشاركة والتى تضمنت المراحل السنية ما بين 10 و11و12 عاما لكلا الجنسين.

وحصل فريق الأولاد للجمباز تحت 10 سنوات على 15 ذهبية، منها 5 فى بطولة الحركات الجبارية و5 فى بطولة الحركات الاختيارية و5 فى بطولة الفردى العام، وهم لؤي محمد السيد عابدين وياسين محمود عبد البر وياسين أسامة وزياد محمد الشريف، وكانت ميدالية المشاركة من نصيب مالك محمد خيري.

وحصل فريق الأولاد تحت 11 سنة على 15 ميدالية تضمنت 11دهب 2فضة 2برونز ومشاركة للاصابة وهم أسر اسامة محمد ومصطفى عصام فوزي وكريم ابراهيم واياد تامر وحمزة ياسر، فيما حصل اللاعب مصطفى أحمد محمد على 3 ميداليات ذهبية عن منافسة تحت 12 سنة.