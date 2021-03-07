شكرا لقرائتكم خبر عن "حسبة برما".. 4 سيناريوهات لتأهل الأهلي لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسبة معقدة دخلها فريق الأهلي بعد تعادله الأخير على ملعبه أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، حيث أهدر الأحمر فوزاً سهلاً بعد سيل من الفرص الضائعة، ليستقر بالمركز الثالث فى مجموعته متخلياً عن الصدارة لصالح سيمبا التنزاني.

ترتيب مجموعة الأهلي

تربع سيمبا التنزاني على عرش الصدارة في مجموعة الأهلي بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما احتل فيتا كلوب المركز الثاني وتراجع الأهلي للمركز الثالث بينما تزيل المريخ السوداني مجموعته، وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

1ـ سيمبا التنزاني: 7 نقاط

2ـ فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

3ـ الأهلي: 4 نقاط

4ـ المريخ السوداني: نقطة واحدة

المباريات المتبقية للأهلي

يخوض الأهلي 3 مواجهات أخيرة فى دور المجموعات، حيث يخرج لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو، ثم يلتقى المريخ السوداني فى السودان، ويعود أخيراً إلى القاهرة لمواجهة سيمبا التنزانى.

فرص تأهل الأهلي 1ـ السيناريو الأسعد.. الفوز بجميع المباريات = 13 نقطة

طبقاً لهذا السيناريو سيحصد المارد الأحمر 9 نقاط من 3 مباريات ليفوز على الثلاث فرق داخل وخارج أرضه، ويرفع رصيده بالمجموعة إلى النقطة 13 عندها يتساوى مع سيمبا التنزاني فى حال فوزه على المريخ وفيتا كلوب وستحكم المواجهات المباشرة صاحب المركز الأول.

2ـ التأهل بـ 11 نقطة

فى هذه الحالة سيفوز الأهلي على سيمبا بالقاهرة والمريخ بالسودان، ويتعادل مع فيتا كلوب في الكونغو، ليحصد 7 نقاط ويرفع رصيده للنقطة 11، وسيكون الأهلي بحاجة إلى خسارة فيتا كلوب فى إحدى مبارياته أمام سيمبا أو المريخ، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط.

3ـ التأهل بـ 9 نقاط

في هذه الحالة سيكون الأهلي تعادل فى المباراتين خارج أرضه مع فيتا كلوب والمريخ وفاز على سيمبا فى القاهرة، ليحصد 5 نقاط ويرفع رصيده إلى النقطة 9، وهنا سيكون الأهلي بحاجة إلى خسارة فيتا إحدى مبارياته أيضاً ليتجمد رصيده عند النقطة 8.

4ـ التأهل بالنقطة 8

وطبقاً لذلك سيكون الأهلي خسر إحدى مبارياته وفاز فى أخرى وتعادل فى مثلها، ليحصد 4 نقاط ويرفع رصيده للنقطة 8، وعندها سيتأهل الأهلي بشرط خسارة سيمبا مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية ليتوقف رصيده عند النقطة 7.