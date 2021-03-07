شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف على معلول من المشاركة مع الأهلي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه على معلول، ظهير أيسر فريق الأهلي، شبح مواصلة الغياب عن الأهلي فى مباراة الإسماعيلي المقبلة فى بطولة الدوري لعدم اكتمال شفائه بنسبة نهائية من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.

ورغم أن على معلول أنهى برنامجه التأهيلي وسيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبت الجماعية في غضون أيام، إلا أن اللاعب لن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الإسماعيلي.

ويفضل الجهازان الفني والطبي للأهلي عدم التسرّع فى الدفع بالدولي التونسي أمام الاسماعيلي الأربعاء المقبل فى الدوري حتى لا تتفاقم إصابته.

ويعاني معلول من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ بمونديال الأندية الأخير بقطر.

وشارك محمود وحيد في لجبهة اليسرى بديلاً لعلي معلول لكن وحيد أُصيب في مباراة أمس أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى أنتهت بالتعادل 2/2.

على صعيد متصل، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية، وسوف يجرى أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.

وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، وأجرى الجهاز الفني تبديلًا مبكرًا بخروج وحيد والدفع بياسر إبراهيم، مع إجراء تعديل فني في الملعب بإشراك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.