شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف على معلول من المشاركة مع الأهلي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه على معلول، ظهير أيسر فريق الأهلي، شبح مواصلة الغياب عن الأهلي فى مباراة الإسماعيلي المقبلة فى بطولة الدوري لعدم اكتمال شفائه بنسبة نهائية من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.
ورغم أن على معلول أنهى برنامجه التأهيلي وسيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبت الجماعية في غضون أيام، إلا أن اللاعب لن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الإسماعيلي.
ويفضل الجهازان الفني والطبي للأهلي عدم التسرّع فى الدفع بالدولي التونسي أمام الاسماعيلي الأربعاء المقبل فى الدوري حتى لا تتفاقم إصابته.
ويعاني معلول من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ بمونديال الأندية الأخير بقطر.
وشارك محمود وحيد في لجبهة اليسرى بديلاً لعلي معلول لكن وحيد أُصيب في مباراة أمس أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى أنتهت بالتعادل 2/2.
على صعيد متصل، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية، وسوف يجرى أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.
وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، وأجرى الجهاز الفني تبديلًا مبكرًا بخروج وحيد والدفع بياسر إبراهيم، مع إجراء تعديل فني في الملعب بإشراك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.