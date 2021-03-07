شكرا لقرائتكم خبر عن مروان القماش يحقق 3 ميداليات ببطولة سرياس للسباحة بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مروان القماش، لاعب منتخب السباحة، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة سرياس بأمريكا بمنافسات سباق 800 م حرة، بعد أن حقق زمن قدره 7:58.33.

تأتى ذهبية سباق 800 م ، لتكون ثالث ميداليات القماش في هذه البطولة، حيث حقق ذهبية سباق 400 م حرة، و برونزية 1500 م .

ونجح مروان القماش في التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية، بعد أن كسر الرقم التأهيلي لسباق 800 متر حرة حاصلاً على المركز الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة التي أقيمت نوفمبر من العام الماضى.

ولا يٌعد تأهل القماش إلى طوكيو هو الأول له، بل سبق وتأهل إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 ، وحقق المركز الـ 16 بسباق 400 م حرة، والمركز الـ 24 بسباق 200 م حرة.

ونجح منتخب السباحة التوقيعية في التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد احتلال أفضل مركز افريقى ببطولة العالم، التي أقيمت بكوريا العام الماضى.