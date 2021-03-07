شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة ناجحة لـ"هتلر" يد الزمالك بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين زكى، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن إنتهاء لاعب الفريق محمد رمضان "هتلر" من إجراء عملية ناجحة دقيقة فى العضلة الصدرية بأحد مستشفيات الإمارات.

وقال زكى، فى تصريح لـ " الخليج 365"، إن اللاعب حاليا فى مرحلة الإفاقة بعد إجراؤه للعملية، مؤكدا أن الطبيب الذى أجرى له الجراحة طمأنه على حالة هتلر.

يتواجد حسين زكي المدير الفنى للفريق الأبيض فى الإمارات مع اللاعب لتقديم كل سبل المساعدة والوقوف بجواره .

جراحة هتلر

هتلر بعد الجراحة

وكان اللاعب، قد خضع إلى بعض الفحوصات الطبية الأخيرة فى إحدى المستشفيات بالإمارات قبل إجراء العملية، حيث سافر اللاعب الجمعة إلى دولة الإمارات، برفقة الثنائي حسين زكي المدير الفنى والدكتور عمرو علي رئيس للجهاز الطبي بالفريق.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، وافقت على تحمل تكاليف العملية الجراحية الدقيقة والتأهيل، بعد إصابة هتلر ليوجه اللاعب الشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتحمل تكاليف العملية.

هتلر تلقى الدعم من جماهير الزمالك المتواجدة فى الإمارات فور وصوله مطار دبى، حيث استقبلوه بالورود للشد من أزره، وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب.

محمد رمضان هتلر يعد من العناصر الأساسية بفريق يد الزمالك، وحرص زملائه بالفريق وعلى رأسهم أحمد الأحمر على دعمه قبل دخول غرفة العمليات متمنين له الشفاء العاجل.

كان هتلر تعرض لإصابة صعبة خلال مشاركته بلقاء الزمالك وطلائع الجيش بدوري كرة اليد، عقب التحام بسيط خلال المباراة وهى قطع في العضلة الصدرية، مما استلزم ضرورة سفره لخارج مصر، بعدما أكد لاعب الزمالك في تصريحات عقب تعرضه للإصابة، عدم وجود طبيب متخصص في مصر لإجراء مثل تلك العمليات الجراحية، لذلك سفر هتلر إلى الإمارات لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن، ثم سيغيب عن الملاعب لفترة 3 أشهر للعلاج والتأهيل.