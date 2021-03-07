إكرامي: هناك حملة موجهة ضد شريف ورمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن هناك حملة موجهة ضد نجله شريف ورمضان صبحي ثنائي الأهلي السابق المنتقل إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال إكرامي: "شريف يستحق الانضمام للمنتخب بعد المستويات الجيدة التي يقدمها مع بيراميدز".

وعن الضغوطات حول الثنائي شريف ورمضان، قال: "هناك حملة موجهة ضد الثنائي.. أعلم جيدا أن هناك لجان الكترونية تعمل ضد شريف ورمضان وأعلم من وراءها".

وعن مواجهة الأهلي أمس السبت أمام فيتا كلوب قال: "الفريق واجه سوء حظ غريب خلال المباراة، لم يكن موفقا بنسبة 1% على الأقل".

وأتم: "كان هناك بعض الرعونة والاستهتار في إهدار الفرص، لكن سوء التوفيق كان أحد اسباب التعادل".

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل 2-2 أمام فيتا كلوب خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.