"الترجي يثأر".. كيف علقت الصحف التونسية على خسارة الزمالك بثلاثية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف التونسية الضوء على فوز الترجي على الزمالك بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعزز الفريق التونسي صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر بخمس نقاط ثم الزمالك بنقطتين يليه توينجيت برصيد نقطة واحدة.

وفيما يلي نستعرض أبرز عناوين الصحف التونسية:

الشروق التونسية

"انتصر عليه بثلاثية.. الترجي يكتسح الزمالك"

وقالت الصحيفة: "نجح الترجي الرياضي في اكتساح الزمالك بثلاثية كاملة على هامش اللقاء الذي احتضنه أولمبي رادس ضِمن مُنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا".

وأضافت: "ضرب الترجي الرياضي عدّة عصافير بحجر واحد وعزّز موقعه في صدارة المجموعة الرابعة".

موزاييك اف ام

"الترجي يدك شباك الزمالك بثلاثية"

وقالت الصحيفة: "حقق الترجي الرياضي التونسي فوزا هاما ومثيرا على الزمالك المصري (3-1)، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم".

وأضافت: "سجل أهداف الترجي كل من، ويليام توجي (26') ومحمد علي بن رمضان في مناسبتين (45' ض.ج؛ 53')، فيما سجل أحمد أبو الفتوح هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 40'.

وأتمت: "بهذا الفوز، عزز الترجي رصيده في المركز الأول بسبع نقاط، فيما تجمد رصيد الزمالك في المرتبة الثالثة بنقطتين".

الصباح نيوز

"جمع بين الأداء والنتيجة.. الترجي يثأر من الزمالك"

وقالت الصباح نيوز: "نجح الترجي في الثأر رياضيا من الزمالك وتأكيد أفضليته في المجموعة الرابعة".

وتابعت: "قدم الترجي أفضل مبارياته في الموسم ووفق في الجمع بين الأداء والنتيجة ليكون الجزاء فوزا مستحقا بثلاثية مقابل هدف".

تونس الرقمية

"الترجي يضرب بالثلاثة"

وقالت الصحيفة: "تمكن الترجي التونسي من الفوز على ضيفه الزمالك المصري بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في مباراة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا".

وأضافت: "وواصل بهذا الانتصار الابتعاد في صدارة المجموعة ليقترب من التأهل للدور ربع النهائي في انتظار المباراة القادمة للفريق التي ستجمعه بنفس المنافس بمصر لحساب الجولة الرابعة".