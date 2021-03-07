كلوب يرد على احتمالية إقالته من تدريب ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة غير مباشرة إلى إدارة ناديه عندما سُل عن احتمالية إقالته بعد تراجع نتائج الريدز على المستوى المحلي.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة بعد خسارته الأخيرة أمام تشيلسي بهدف دون رد.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال كلوب: "لا يمكننا أن نفعل أكثر مما نفعله.. هذا هو الوضع".

وأضاف: "إذا كان هناك مدربًا آخر يمكنه القيام بعمل أفضل ، فعليهم اتخاذ القرار.. هذا واضح".

وتابع: "لا أعتقد أن الأمور تسير بهذا الشكل، لا أعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر القيام بشكل أفضل مما أقدمه، لكنني لا أعتقد أن أيًا من مسئولي النادي يفكر في هذا الأمر- على الأقل لم يخبرني أحد-".

وواصل: "لقد مررت بموقف مشابه في دورتموند بعد فترة ناجحة، لم يكن الوضع سيئًا من ناحية الإصابات كما هو الحال في ليفربول.. لكن كان لدينا نقاط أقل بكثير بعد الدور الأول من الموسم".

وأكمل: "الفارق هو أننا تعرضنا لإصابات في الجزء الأول من الموسم وفي الجزء الثاني عادوا جميعًا، كان لدينا عطلة شتوية وكنت أعلم أن جميع اللاعبين سيعودون، لذلك هنا (ليفربول) الوضع مختلف تمامًا لأنه لم يعد أحد لذلك لا يمكنك المقارنة".

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه فولهام في تمام الرابعة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة بريميرليج.