شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين بعد السقوط أمام فيتا كلوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقلبت جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي عقب سقوط فريقهم في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام فيتا كلوب الكونغولي خلال اللقاء الذي جمعتهما مساء أمس على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

وانهالت التعليقات السلبية المهاجمة للاعبين والجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للنادي الأهلي عبر الصحفة الرسمية لموقع النادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأظهرت التعليقات غضب الجماهير الحمراء، والتى بدأت بتعليق منسوب لأحد المشجعين يدعى محمد أسامة والذي قال: "يا ريت بواليا ما نشفهوش في النادي تاني".

ويضيف آخر يدعى أحمد العمر: لاعيبة كتير محتاجة تريح شوي لحد أما تفوق - الشحات يقعد قفشة يفوق من وهم القاضية اللي هيفضل عايش على أمجادها- بواليا مش لازم يبدأ أساسي - والدفاع تايه - وخروج ديانج وسايب السولية اللي مش قادر يجري.

وكان المشجع هاني جميل صاحب رأى مختلف عن الأغلبية المهاجمة للاعبين والمدرب الجنوب أفريقي وقال، هارد لك - التسرع والعصبيه ونقص الخبرة مع ضربة جزاء وهميه أدت إلي تلك النتيجة - أعتقد أن الأهلي يحتاج غلي تغيير الجهاز المعاون لتحقيق حضور أفضل للدور النفسي والذهني للاعبين - أتمني أيضا نجد وليد صلاح مديرا للكرة.

وأكمل أحمد الجمال سلسلة الهجوم الحمراء على اللاعبين وموسيماني، وقال: تعادل بطعم الخساره يتحملة خط الدفاع والسولية وأفشة - لعبنا وهاجمنا وضيعنا ٦ كور لو اتعادت هتدخل جون مع توفيق غير طبيعي لحارس مرماهم ولكن عيب لما هجمتين علينا واحدة ييجي منها جون والتانية ضربة جزاء.

محمد اليماني مشجع الأهلي كان له رأى آخر، وبرأ موسيماني من سقوط الأهلي أمام فيتا كلوب وأضاف: موسيماني ملوش ذنب اللعيبة ضيعت فرص بالجملة هينزل يلعب معاهم؟ - بطالب بخصم مالي كبير على كل اللاعيبة والخصم ده ميتشالشي إلى لو اللعيبة دي فازت في ماتشاتنا إلى بره وصححت الوضع لازم عين حمرا من لجنة الكورة.

وهاجم وليد توفيق مصطفى، بواليا ملك الفرص الضائعة خلال اللقاء، وقال : بواليا حقيقة مينفعش يلعب فى الأهلي ومصر انه يخلي لاعب موهوب على دكه الاحتياطى- عنيد المدرب واهمال الاعيبه للفرص هما سبب الخسارة.

وتابع أحمد عبد المبدي، للأسف فى لعيبة وجودهم زى عدمه فالملعب زى قفشة والشحات وبواليا - لازم الإدارة توجد البديل فى اقرب وقت. ويقول آخر، موسيماني بقى يتفلسف واللاعيبة بتستهتر والجمهور يولع.

جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين عقب السقوط أمام فيتا كلوب

جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين عقب السقوط أمام فيتا كلوب

جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين عقب السقوط أمام فيتا كلوب

جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين عقب السقوط أمام فيتا كلوب

جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين عقب السقوط أمام فيتا كلوب

جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين عقب السقوط أمام فيتا كلوب

جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين عقب السقوط أمام فيتا كلوب

جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين عقب السقوط أمام فيتا كلوب

جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين عقب السقوط أمام فيتا كلوب

جماهير الأهلي تنقلب على موسيماني واللاعبين عقب السقوط أمام فيتا كلوب