شكرا لقرائتكم خبر عن هتلر لاعب الزمالك يجري فحوصات طبية أخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفحوصات الطبية الأخيرة تمهيدا لإجراء جراحة في العضلة الصدرية.

وكان بصحبة اللاعب في الإمارات حسين زكي المدير الفني لفريق اليد والدكتور عمرو على طبيب الفريق.

ومن المنتظر أن يجري اللاعب الجراحة خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز وافقت على سفر اللاعب للإمارات وتحمل تكاليف العملية الجراحية الخاصة للاعب مع البروفيسور الفرنسي فيليب براندو.

وكان محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك وصل إلى مطار دبي الدولي لإجراء عملية جراحية في العضلة الصدرية.

وحظى لاعب كوماندوز يد الزمالك وكابتن الفريق محمد رمضان هتلر باستقبال عدد من جماهير الزمالك له بمطار دبى لحظه وصوله لدوله الإمارات لإجراء العملية الجراحية وبداية رحلته العلاجية.

وحرصت رابطه جماهير الزمالك بالإمارات على استقبال اللاعب وتمنت الشفاء العاجل والسريع للاعب وعودته كأحد أهم أفراد فريق اليد بنادى الزمالك.