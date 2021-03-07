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أسامة حسن: شوبير طلب مني فيديو اعتذار ولكني رفضت

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أسامة حسن عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك أن أزمته مع الإعلامي أحمد شوبير أخذت أكثر من حجمها الطبيعي.

وقال أسامة حسن في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: انا أحترم كل الرموز والنجوم السابقين بما فيهم أحمد شوبير ولم أخطئ في حقه أو في غيره.

وتابع: هناك مساعي للصلح بيننا عن طريق بعد النجوم الكبار.. شوبير طلب مني عن طريق وسطاء الصلح أن أصور فيديو اعتذر له فيه لكني رفضت لأني لم أتجاوز في حقه كي اعتذر.

وعن الصلح مع شوبير رحب أسامة حسن بالمبادرة ووافق عليه خصوصا وأنه عرض التنازل عن القضايا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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