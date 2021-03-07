شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسن: شوبير طلب مني فيديو اعتذار ولكني رفضت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أسامة حسن عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك أن أزمته مع الإعلامي أحمد شوبير أخذت أكثر من حجمها الطبيعي.

وقال أسامة حسن في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: انا أحترم كل الرموز والنجوم السابقين بما فيهم أحمد شوبير ولم أخطئ في حقه أو في غيره.

وتابع: هناك مساعي للصلح بيننا عن طريق بعد النجوم الكبار.. شوبير طلب مني عن طريق وسطاء الصلح أن أصور فيديو اعتذر له فيه لكني رفضت لأني لم أتجاوز في حقه كي اعتذر.

وعن الصلح مع شوبير رحب أسامة حسن بالمبادرة ووافق عليه خصوصا وأنه عرض التنازل عن القضايا.