شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال عن انضمامه لمنتخب مصر: القرار في يد حسام البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش المعار من الأهلي أنه يقدم أداء جيدا ويبذل كل جهده للعودة إلى مستواه من جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال في تصريحات تليفزيونية إنه يسعى للانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل ويفعل كل شيء في الملعب من أجل ذلك، مضيفا أدائي يتحدث عني في تلك النقطة.

وتابع أن القرار الأول والأخير في يد حسام البدري المدير الفني للفراعنة مؤكدا أنه على دراية كاملة بمستواه الفني منذ أن كان مدير فني لفريق الأهلي سابقا.

وأتم أن حسام البدري مدرب كبير متمنيا له التوفيق مع المنتخب الوطني.