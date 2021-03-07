شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي المعار يطلب العودة.. ويشيد بأداء والتر بواليا ومروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش المعار من الأهلي أن هجوم القلعة الحمراء بخير والنادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال في تصريحات تليفزيونية إن هناك سوء توفيق للمهاجمين في الأهلي وهذا طبيعي بعد عودة الفريق من كأس العالم للأندية والمجهود الكبير المبذول في تلك البطولة.

وأضاف أن هناك لاعبين كبار بالفريق وفي خط الهجوم سواء والتر بواليا أو مروان محسن.

وأتم أنه يتمنى بالطبع للعودة إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.