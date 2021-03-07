شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال يكشف أسباب هزيمة أسوان أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق أسوان، إن فريقه واجه حظًا عثرًا خلال لقاء بيراميدز الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، والذي حسمه الأخير بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وأضاف علاء عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية، أن أسوان قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز، لكن ركلة الجزاء المبكرة ساهمت في ضياع نقاط اللقاء.

وتابع: «بطولة الدوري هذا الموسم صعبة للغاية، والدور الثاني من المسابقة سيكون لتجميع النقاط».

وأكد: «نسعى لتحقيق نتائج إيجابية في مبارياتنا، مباراتنا المقبلة أمام سموحة، منافسنا يقدم كرة جيدة ويعد من أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بالمسابقة».