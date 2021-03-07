شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير تخرق العزل مع اقتراب رينجرز من تحقيق أول ألقابه منذ 2011 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرق مشجعو رينجرز قيود العزل العام المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا للتجمع خارج ملعب إيبروكس قبل وبعد مباراة انتصر فيها فريقهم 3-صفر على سانت ميرين السبت، ليصبح على بعد نقطة واحدة من الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

وأكمل رينجرز سجله المثالي على ملعبه بتحقيق الفوز 16 بعد أن أحرز رايان كينت وألفريدو موريلوس وإيانيس هاجي الأهداف الثلاثة.

وسيتوج رينجرز باللقب إذا أخفق سيلتيك في الفوز على دندي يونايتد الأحد.

ولم يفز رينجرز باللقب منذ 2011،ومن وقتها واجه صعوبات مالية وتم استبعاده إلى الدرجة الأخيرة من الدوري الاسكتلندي في 2012 بعد أن وضعته السلطات تحت الحراسة القضائية، لكن مع تولي أسطورة ليفربول وإنجلترا السابق ستيفن جيرارد المسؤولية اقترب النادي بشدة من انهاء هيمنة سيلتيك خلال المواسم التسعة الماضية.

وأشعل مئات المشجعين الألعاب النارية قبل انطلاق المباراة وبعد صفارة النهاية ركض لاعبو رينجرز إلى ركن في الملعب لتحية الجماهير الذين تجمعوا خارج البوابات،

وتجمع بعض مشجعي رينجرز خارج الملعب وقاموا بتحية اللاعبين الذين أخرجوا رؤوسهم من نوافذ غرف تغيير الملابس. وانتقدت الحكومة الاسكتلندية تصرفات الجماهير.

وقال متحدث باسم الحكومة: «نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب تجمع الجماهير خارج استاد إيبروكس، في هذه المرحلة الحاسمة من الحرب على فيروس»كوفيد-10«فإن تصرفات هذه القلة من المشجعين تعرض للخطر سلامة مواطنين آخرين والشرطة والمجتمع بأسره».

ويتفوق رينجرز بفارق 21 نقطة على سيلتيك، ويقترب من نيل لقبه 55 ليتفوق بأربعة ألقاب على غريمه الأزلي.