شكرا لقرائتكم خبر عن روبليف يبلغ نهائي بطولة روتردام للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطاح الروسي أندري روبليف المصنف رابعاً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني من الدور نصف النهائي لبطولة روتردام الدولية للتنس عندما تغلب عليه 6-3 و7-6 (7-2) السبت ليبلغ المباراة النهائية.

ورفع روبليف المصنف ثامناً عالمياً انتصاراته المتتالية في دورات رابطة اللاعبين المحترفين ذات الـ500 نقطة إلى 19، وبلغ النهائي الرابع على التوالي فيها؛ حيث سيلاقي الكرواتي بورنا تشوريتش أو المجري مارتون فوتشوفيتش في سعيه إلى اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية.

واحتاج روبليف إلى ساعة و37 دقيقة للتغلب على تسيتسيباس بعدما كسر إرساله مرتين في المجموعة الأولى، قبل أن يفرض الاحتكام إلى شوط فاصل في الثانية حسمه لمصلحته 7-2.

وهو الفوز الثالث لروبليف على تسيتسيباس السادس عالمياً في ست مواجهات بينهما، وثأر لخسارته أمام اليوناني في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية للموسم الماضي في لندن.

كما ثأر روبليف لخروجه من دور الأربعة لدورة جيل المستقبل عام 2018 في أول مواجهة بينهما، حقق بعدها الروسي فوزين متتاليين على تسيتسيباس في الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2019، ونهائي دورة هامبورغ الألمانية عام 2020.

ورد تسيتسيباس بفوزين متتاليين عام 2020 في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية بطولات الجراند سلام على ملاعب رولان غاروس ودور المجموعات لبطولة الماسترز.(وكالات)