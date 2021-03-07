شكرا لقرائتكم خبر عن هتلر الزمالك يستعد لإجراء جراحة العضلة الصدرية فى الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد رمضان "هتلر" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، لإجراء جراحة في العضلة الصدرية، خلال الساعات القليلة المقبلة، مع البروفيسور الفرنسي فيليب براندو، بعدما أنهى اللاعب بعض الفحوصات الطبية الأخيرة فى إحدى المستشفيات بالإمارات، حيث سافر اللاعب أول أمس الجمعة إلى دولة الإمارات، برفقة الثنائي حسين زكي المدير الفنى والدكتور عمرو علي رئيس للجهاز الطبي بالفريق.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، وافقت على تحمل تكاليف العملية الجراحية الدقيقة والتأهيل، بعد إصابة هتلر ليوجه اللاعب الشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتحمل تكاليف العملية.

وخضع محمد رمضان هتلر لبعض الفحوصات الطبية وهى الفحصات الأخيرة التى يجريها اللاعب قبل دخول غرفة العمليات وإجراء الجراحة الصدرية.

هتلر تلقى الدعم من جماهير الزمالك المتواجدة فى الإمارات فور وصوله مطار دبى، حيث استقبلوه بالورود للشد من أزره، وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب.

محمد رمضان هتلر يعد من العناصر الأساسية بفريق يد الزمالك، وحرص زملائه بالفريق وعلى رأسهم أحمد الأحمر على دعمه قبل دخول غرفة العمليات متمنين له الشفاء العاجل.

كان هتلر تعرض لإصابة صعبة خلال مشاركته بلقاء الزمالك وطلائع الجيش بدوري كرة اليد، عقب التحام بسيط خلال المباراة وهى قطع في العضلة الصدرية، مما استلزم ضرورة سفره لخارج مصر، بعدما أكد لاعب الزمالك في تصريحات عقب تعرضه للإصابة، عدم وجود طبيب متخصص في مصر لإجراء مثل تلك العمليات الجراحية، لذلك سفر هتلر إلى الإمارات لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن، ثم سيغيب عن الملاعب لفترة 3 أشهر للعلاج والتأهيل.



فحوصات طبية أخيرة لهتلر الزمالك قبل جراحة العضلة الصدرية (1)



فحوصات طبية أخيرة لهتلر الزمالك قبل جراحة العضلة الصدرية (2)



فحوصات طبية أخيرة لهتلر الزمالك قبل جراحة العضلة الصدرية (3)



فحوصات طبية أخيرة لهتلر الزمالك قبل جراحة العضلة الصدرية (4)