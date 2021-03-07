شكرا لقرائتكم خبر عن مران لمستبعدى الزمالك وراحة للعائدين من تونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذين لم يسافروا مع البعثة لتونس تدريباتهم بصورة طبيعية اليوم الأحد، بعد حصولهم على إجازة أمس السبت وذلك استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة، والمقرر لها مساء الخميس بالجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت فجر اليوم قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بخسارة ابناء ميت عقبة بنتيجة 3 / 1.

وتأزم موقف الأبيض بالخسارة أمام الترجي في تونس، ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط والترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني منح اللاعبين العائدين من تونس راحة من المران اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين.

وطلب باتشيكو من لاعبي الزمالك نسيان مباراة الترجي، وغلق هذه الصفحة مؤقتا والتركيز في مباراة سيراميكا بالدوري، لأهمية تحقيق الفوز في إطار الصراع الشرس على صدارة الدوري، وعدم التفكير نهائيا في مشوار دوري أبطال أفريقيا لحين الانتهاء من المواجهة المحلية المرتقبة مساء الخميس المقبل.

ويستأنف فريق الزمالك مشواره الأفريقي، بمواجهة الترجي يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، بالقاهرة، في إطار الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بدوري الأبطال، وسيكون لقاء مصيريا حيث لا بديل فيه للأبيض عن الفوز؛ لضمان استمرار المنافسة على حجز إحدى تذكرتين الصعود لدور الثمانية بالمسابقة.