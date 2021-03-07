شكرا لقرائتكم خبر عن عماد عبد العزيز: سنعلن موقف ساسي من التجديد فور الانتهاء من بعض النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل مسئولو الزمالك التواجد في تونس لمواجهة الترجى، لعقد جلسة مع مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجاني ساسي لحسم موقفه من التجديد للزمالك، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، وترغب الإدارة في استمرار اللاعب وعدم رحيله، كما يرغب ساسي في ذلك، إلا أن هناك بعض النقاط تتم مناقشتها بين الطرفين قبل الاتفاق الرسمي.

وقال اللواء عماد عبد العزيز: "هناك خطوات تُتخذ فى هذا الملف، وسيتم إعلان الموقف النهائى بشأن اللاعب فور حسم الأمر، سواء باستمراره أو لا، ولكن لا يجوز الحديث عن التجديد دون حسم الأمر".

على صعيد مختلف، يغلق الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو ملف دورى أبطال أفريقيا بعد مواجهة الترجى أمس السبت، حيث خسر فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب رادس، ويبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة نظيره سيراميكا في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة، خاصة أن الفارس الأبيض يبحث عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعويض التعادل السلبى الأخير أمام وادى دجلة.

من ناحية أخرى حدد نادى الترجي التونسي موعد السفر إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، حيث سيحل أبناء باب سويقة ضيوفاً على القلعة البيضاء يوم 16 مارس الجاري، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى القاهرة.

ووفقا لتأكيدات مسئولى الترجي التونسي، ستصل البعثة إلى القاهرة مساء الأحد 14 مارس الجاري، ويخوض الفريق مرانا وحيدا على ملعب المباراة الاثنين 15 مارس قبل خوض اللقاء في اليوم التالى.