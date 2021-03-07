بالأرقام.. فيتا كلوب يوقف قطار الأهلي في ملعبه بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في إستاد القاهرة، أضاع الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه للصعود إلى الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما سقط في فخ التعادل على ملعبه بنتيجة (2-2) مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثالث جولات دور المجموعات للمسابقة.

وبقى الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الأولى لدوري الأبطال، بعدما رفع حامل اللقب رصيده إلى أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل بعد مرور ثلاث جولات، فيما يتصدر سيمبا الكونجولي جدول الترتيب وفي جعبته 7 نقاط بلا أي هزيمة.

وبعد تعادل الأهلي مع فيتا كلوب، تتوقف سلسلة الانتصارات المتتالية للمارد الأحمر داخل مصر في دوري أبطال إفريقيا عند 21 مباراة، والتي بدأت منذ يوليو 2018 واستمرت إلى نحو عامين و7 أشهر حتى منتصف شهر فبراير الماضي.

وكان آخر تعثر للأهلي على ملعبه في دوري الأبطال على يد الترجي التونسي حين تعادل الفريقان سلبيًا في افتتاح دور المجموعات لنسخة 2018 يوم 4 مايو 2018، لكن نجح البطل التاريخي للمسابقة بعدها في تحقيق 21 انتصارا متتاليا.

وبدأت سلسلة انتصارات الأهلي داخل مصر بدوري الأبطال منذ الفوز على تاونشيب رولرز (3-0)، وواصل الفريق انتصاراته المتتالية على مدار النسخ الماضية والنسخة الجارية من المسابقة، قبل أن تتوقف عند الرقم 21 أمام فيتا كلوب.

ورغم التعادل مع فيتا كلوب، إلا أن الأهلي مدّد سلسلته الذهبية بدوري الأبطال، حيث لم يعرف بطل إفريقيا طعم الهزيمة في آخر 33 مباراة على أرضه باحتساب الأدوار التمهيدية، محققا الفوز في 26 مباراة مقابل تعادله في سبع مناسبات.

وتعود آخر هزيمة للأهلي في مصر بدوري أبطال إفريقيا إلى تاريخ 28 يونيو 2016، حين سقط أمام أسيك ميموزا الإيفواري بالجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 2016، وخسر الفريق الأحمر بنتيجة (1-2) وفشل في تحقيق التأهل.

وجاءت سلسلة انتصارات الأهلي داخل مصر بدوري الأبطال كالتالي:

نسخة 2018 (5 مباريات):

- تاونشيب رولرز البوتسواني 3-0.

- كمبالا سيتي الأوغندي 4-3.

- حوريا الغيني 4-0.

- وفاق سطيف الحزائري 2-1.

- الترجي 3-1.

نسخة 2019 (5 مباريات):

- جيما أبا جيفار الإثيوبي 2-0.

- فيتا كلوب الكونغولي 2-0.

- سيمبا التنزاني 5-0.

- شبيبة الساورة الجزائري 3-0.

- صنداونز الجنوب إفريقي 1-0.

نسخة 2020 (9 مباريات):

- اطلع برة بطل جنوب السودان 4-0.

- اطلع برة بطل جنوب السودان 9-0.

- كانو سبورت الغيني 4-0.

- الهلال السوداني 2-1.

- بلاتينيوم الزمبابوي 2-0.

- النجم الساحلي التونسي 1-0.

- صنداونز الجنوب إفريقي 2-0.

- الوداد المغربي 3-1.

- الزمالك 2-1.

نسخة 2021 (مباراتان):

- سونيديب بطل النيجر 4-0.

- المريخ السوداني 3-0.