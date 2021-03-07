أسطورة ليفربول: إذا كان صلاح غير سعيدا في ليفربول فعليه الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال روبي فاولر أسطورة ليفربول الإنجليزي، إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز إذا رغب في الرحيل عن ملعب آنفيلد فليفعل ذلك، مضيفًا أن النادي عليه الحصول على أموال ضخمة مقابل بيعه من أجل إجراء تعديلات على الفريق.

وارتبط صلاح باحتمالية الرحيل عن ليفربول الإنجليزي، بعد التصريحات التي أدلى بها مسبقل لصحيفة "آس" الإسبانية والتي ألمح خلالها إلى رغبته باللعب لأحد قطبي إسبانيا (ريال مدريد أو برشلونة).

وخلال مقالة نشرها فاولر عبر صحيفة "ميرور" البريطانية، قال: "رامي عباس عيسى وكيل محمد صلاح يعلم جيدا ما يفعله، والتغريدة التي كتبها عبر خروج (مو) أمام تشيلسي يقصد منها شئ ما لم نعرفه حتى الآن، لكن من الواضح أن الأمر كان مقصودًا".

وأضاف: "أنا أحب صلاح كثيرا ولا أرغب في رحيله، لكن عمليات النقل الآن تتعلق بما يريده اللاعبون لذا فالكرة في ملعب صلاح وليست في ملعب ليفربول، إذا أراد الرحيل فعليه أن يفعل، وعلينا أن نتقبل ذلك".

وتابع: "أنا أؤمن كثيرا بأن اللاعب إذا كان غير سعيدا ويريد الرحيل عن ناديه فعليه أن يفعل، كلوب كذلك قال الشئ نفسه إنه لا يريد لاعب في الفريق لا يرغب في الاستمرار".

وواصل: "أعتقد أن تجربة فيليب كوتينيو تتكرر، لقد رفض ليفربول رحيله في الصيف لأن القيمة المالية لم تكن مناسبة للفريق، لكنهم أتموا الصفقة في يناير وتمكنوا من تجديد دماء الفريق بالتعاقد مع أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك.. لم يكن كلوب راضيا عن استمرار البرازيلي مع فريقه لأن الأخير كان يرغب في الرحيل".

وأكمل: "إذا كان صلاح غير سعيدا في ليفربول لأنه منزعج من عدم تجديد عقده أو لأي سبب آخر، فعليك كنادٍ الحصول على قيمة مالية كبيرة من بيعه لاستخدامها في إجراء تعديلات على الفريق".

وأردف: "سنفتقد أهداف صلاح بكل تأكيد، وقد لا تجد لاعبا أفضل منه بشكل مباشر، لكنك ستقوم بتقوية الفريق ككل، ليفربول بحاجة لإجراء تعديلات فبعدما كانت مشكلاتهم تتعلق بأزمة ثقة طفيفة أصبحت أزمة كبيرة وظهر ذلك جليا أمام تشيلسي".

وأتم: "هذا ليس وقت الخوف وتمزيق الفريق، نحن أمام خطر حقيقي يتمثل في عدم وصول ليفربول إلى المراكز الأربعة الأولى".