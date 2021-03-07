صلاح أساسيا واستبعاد فيرمينو.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، يحل فولهام ضيفًا على ليفربول في ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول مباراته ضد فولهام محتلا المركز السابع بجدول بريميرليج برصيد 43 نقطة بعد خسارته الأخيرة أمام تشيلسي بنتيجة 1-0، بينما يتواجد فولهام في المرتبة الثامنة عشر برصيد 23 نقطة.

ويفتقد ليفربول أمام فولهام خدمات مدافعه أوزان كاباك بعدما أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز معاناة اللاعب التركي من مشكلة صغيرة عانى منها أمام تشيلسي، فيما يستعيد الفريق الإنجليزي ديوجو جوتا والذي قد يدفع به المدرب الألماني في التشكيل الأساسي اليوم.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر- أرنولد، فيليبس، فابينيو، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيني فينالدوم، تياجو ألكانتارا، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.