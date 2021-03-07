بالمواعيد والقنوات.. ديربي مدريد وموقعة سيتي ويونايتد ضمن مباريات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات في الدوريات العالمية، فمن المقرر أن يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على جاره مانشستر سيتي في مباراة الجولة الـ27، بينما يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد في ديربي إسبانيا.

كما سيلتقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع فولهام في مباراة الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيواجه أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" نظيره ياس لاميا 1964، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري السوبر اليوناني.

وفيما يلي نستعرض مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي (الجولة 27)

2:00- وست بورميتش ألبيون x نيو كاسل يونايتد

تنقل المباراة عبر قناة bein sports Premium 1.

4:00- ليفربول x فولهام

تنقل المباراة عبر قناة bein sports Premium 1.

6:30- مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد

تنقل المباراة عبر قناة bein sports Premium 1.

9:15- توتنهام x كريستال بالاس

تنقل المباراة عبر قناة bein sports Premium 1.

3:00- هويسكا x سيلتا فيجو

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

5:15- أتليتكو مدريد x ريال مدريد

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

7:30- ريال سوسييداد x ليفانتي

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

10:00- أتليتك بلباو x غرناطة

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

4:00- هيلاس فيرونا x ميلان

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

9:45- نابولي x بولونيا

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

الدوري اليوناني (الجولة 25)

3:00- أولمبياكوس x ياس لاميا 1964

تنقل المباراة عبر قناة Nova Sports 1 HD.