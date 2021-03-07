شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. متعب يزلزل الأرض أمام الجزائر ويجدد حلم المونديال للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يكون القناص عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حاضرا فى ذاكرة الكرة المصرية إذا تحدثنا عن الأهداف التى لا تنسى، ومحطتنا اليوم مع هدف من أجمل وأفضل وأغلى أهداف متعب، والذى سجله فى 14 نوفمبر 2009، على ستاد القاهرة فى اللقاء الحاسم بين الشقيقين المنتخب المصرى والجزائرى لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2010.

تصدر المنتخب الجزائرى الترتيب برصيد 13 نقطة وخلفه الفراعنة برصيد 10 نقاط، ويكفى محاربى الصحراء التعادل أو الهزيمة بهدف من أجل التأهل، بينما المنتخب المصرى كان يحب أن يحقق الفوز بفارق 3 أهداف من أجل الصعود أول بفارق هدفين للذهاب إلى مباراة فاصلة تحسم البطاقة بين الطرفين.

تمكن المنتخب المصرى فى إحراز هدف بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق عمرو زكى ليشتعل اللقاء، ودخل عماد متعب بديلًا فى الشوط الثانى، وفى أحدى الكرات العرضية انشقت الأرض عن عماد متعب وارتقى وضرب الكرة برأسه لتسكن شباك منتخب الجزائر وتجدد حلم التأهل للفراعنة.