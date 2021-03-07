شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتوي غضب ديانج في جلسة خاصة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، غضب المالي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق، وعقد معه جلسة خاصة خلال الأيام الماضية، نتيجة عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات الفترة الماضية.

وتحدث المدير الفني للأهلي مع اللاعب مؤكدا قناعته التامة بقدراته الفنية العالية، وحرصه على تواجده بشكل دائم في حساباته الفنية، لكن في بعض الأحيان تكون هناك وجهة نظر فنية تتسبب في غيابه عن التشكيل الأساسي.

وشرح موسيماني للاعب المالي رؤيته بشأن تفكيره في الاستعانة به حسب المباريات وظروفها، وأكد له كذلك أن ما يُثار في وسائل الإعلام غير صحيح بشأن عدم قناعته به أو ترحيبه ببيعه الصيف المقبل، موضحا أنه من أهم ركائز الفريق التى لا غنى عنها الفترة الحالية، ويرغب في الاستفادة من قدراته بشكل جيد.

وتأتي جلسة موسيماني مع ديانج بعدما خرجت تقارير تُفيد أن هناك اتجاها في الأهلي لبيع ديانج في الصيف من أجل الاستفادة من قيمة بيعه ماليا في ظل ترحيب موسيماني بالاستغناء عنه، لاعتماد على الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي، ومعهما الصاعد أكرم توفيق، وإمكانية الاعتماد على أفشة في خط الوسط، لكن هذه التقارير نفاها موسيماني تماما للاعبه المالي خلال جلستهما الأخيرة معا التى أصر المدير الفني على عقدها حتى يكون اللاعب جاهزا تماما ومُهيّأ للمشاركة الأساسية في الفريق.