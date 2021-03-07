وزير الشباب والرياضة: دعمنا الزمالك حتي الآن بـ 100 مليون جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن نادي الزمالك وصله حتى الآن 100 مليون جنيه دعم وتم إنفاقها علي المديونيات ومستحقات اللاعبين، لافتا إلى أن دور الوزارة هو دعم الأندية ومساندتها.

وأضاف "صبحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية " المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن انتخابات نادي الزمالك وجميع انديه مصر ستكون بعد الدورة الأولمبية وهذا سيتم بعد 4 شهور وبالتحديد في منتصف شهر 7 المقبل.

وتابع: لا نتدخل في قرارات الأندية ودورنا فقط هو توفير عوامل الأمان والتأمين، وهناك معايير لاختيار إدارات الأندية.

وأشار الي ان النيابة هي من تقرر من له الأحقية في الترشح، ودور الوزارة هو متابعة تطبيق القوانين واللوائح .