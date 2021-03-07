بطولة إيطاليا: موراتا ينقذ يوفنتوس من فخ لاتسيو ويعزز موقعه في المركز الثالث

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





روما : أنقذ المهاجم الدولي الاسباني ألفارو موراتا فريقه يوفنتوس من فخ ضيفه لاتسيو وحول تخلفه الى فوز 3 1 بتسجيله ثنائية السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وكان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر الارجنتيني خواكين كوريا (14)، لكن يوفنتوس رد ثلاثة أهداف عبر الفرنسي أدريان رابيو (39) وموراتا (57 و60 من ركلة جزاء).

وكان لاتسيو الطرف الأفضل في الشوط الاول وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف بالنظر الى الفرص الكثيرة التي سنحت أمام مهاجميه فدفعوا الثمن غاليا في الشوط الثاني.

وعزز يوفنتوس موقعه في المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام شريكه السابق اتالانتا الذي يحل ضيفا على إنتر المتصدر الاثنين في ختام المرحلة، وبفارق نقطة واحدة خلف القطب الثاني لميدنة ميلانو، أي سي ميلان الذي يحل ضيفا على هيلاس فيرونا الأحد.

ويملك يوفنتوس مباراة مؤجلة ضد ضيفه نابولي سيخوضها في السابع عشر من آذار/مارس الحالي.

وحقق يوفنتوس الأهم بفوزه مؤكدا استعداده الجيد لقمة الثلاثاء على أرضه ضد بورتو البرتغالي في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يسعى الى تعويض خسارته 1 2 ذهابا في بورتو.

ولهذا السبب أبقى مدربه أندريا بيرلو على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعب الوسط الاميركي وستون ماكيني وقطب الدفاع ليوناردو بونوتشي على دكة البدلاء قبل ان يدفع بهم في الشوط الثاني في الدقائق 69 و70 و82 على التوالي.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب الإصابة أبرزهم الهولندي ماتيس دي ليخت والارجنتيني باولو ديبالا والاوروغوياني بنتانكور وجورجو كييليني.

وهو الفوز الـ94 ليوفنتوس في 181 مواجهة مع لاتسيو في مختلف المسابقات مقابل 45 خسارة و42 تعادلا.

وضغط لاتسيو منذ البداية وكاد لاعب وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش يفتتح التسجيل من ركلة حرة مباشرة بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (8).

ونجح الارجنتيني خواكين كوريا في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة خاطئة من السويدي ديان كولوفسكي فانطلق بها من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع التركي مريح ديميرال وسددها بيمناه على يمين الحارس البولندي فويتشخ تشيشني (14).

وهو الهدف الثالث لكوريا هذا الموسم.

وانقذ تشيشني مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة زاحفة لميلينكوفيتش سافيتش من داخل المنطقة (20)، ثم تصدى لتسديدة قوية للاسباني لويس البرتو من خارج المنطقة(22).

وجرب الويلزي ارون رامسي حظه بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (31).

وكاد يوفنتوس يفعلها بضربة رأسية لموراتا اثر ركلة حرة جانبية مرت بجوار القائم الايسر (37).

ونجح رابيو بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة اسكنها الزاوية اليمنى للحارس الاسباني بيبي رينا (39).

وكاد المدافع الجزائري محمد فارس يمنح التقدم مجددا للاتسيو بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (45).

ونزل يوفنتوس بكل ثقله في الشوط الثاني لكن لاتسيو كان الاقرب الى هز الشباك في مناستبين في دقيقة واحدة الاولى اثر اختراق لكوريا داخل المنطقة فراوغ الحارس ولعبها بيمناه لكن الدفاع شتتها في توقيت مناسب، ثم رأسية لميلينكوفيتش ارتطمت بالعارضة وخرجت (52).

وفي الوقت الذي أعطى فيه بيرلو تعليماته لرونالدو من أجل القيام بالاحماء، نجح مورتا في منح التقدم ليوفنتوس اثر هجمة مرتدة سريعة قادها فيديريكو كييزا فمرر الكرة الى الدولي الاسباني داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها بيمناه في الزاوية اليمنى لمواطنه رينا (57).

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء اثر عرقلة رامسي من قبل ميلينكوفيتش سافيتش داخل المنطقة فانبرى لها موراتا بيمناه على يسار رينا (60).

وكاد تشيرو ايموبيلي يقلص الفارق بتسديدة خادعة من خارج المنطقة ابعدها تشيشني بصعوبة (76).

وفاز اودينيزي على ساسوولو بهدفين نظيفين سجلهما الاسباني فرناندو يورنتي (42) والارجنتيني روبرتو بيريرا (90+3).

وتعادل سبيتسيا مع بينيفينتو بهدف لدانييلي فيردي (71) مقابل هدف للارجنتيني أدولفو غايتش (24).