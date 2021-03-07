شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكتفى بالتدريبات اليومية قبل مباراة المحلة ويرفض الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى الجهاز الفنى لفريق المقاولون العب بقيادة عماد النحاس، بالتدريبات اليومية خلال فترة التوقف الحالية بعد عودة الفريق من راحة الـ 48 ساعة التى حصلوا عليها بعد مباراة المقاصة، ورفض الجهاز الفنى لذئاب الجبل خوض أى مباريات ودية قبل لقاء الغزل فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام خوفاً من الإجهاد.

ويستأنف فريق المقاولون العرب تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة غزل المحلة المرتقبة، والمقرر إقامتها على استاد غزل المحلة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من زعيم الفلاحين من أجل تحسين وضعهم بجدول الدوري.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 8 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.

ووضع الجهاز الفنى للمقاولون العرب، برنامجاً خاصاً لإعداد محمد سالم مهاجم الفريق، لقيادة هجوم ذئاب الجبل فى لقاءهم المرتقب مع غزل المحلة، والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 14 مارس ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.