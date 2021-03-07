شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز يسخر من خالد الغندور وفاروق جعفر بعد ثلاثية الترجي: «بحب الناس الرايقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر حمدي النقاز، لاعب الترجي التونسي الحالي ونادي الزمالك السابق، من فاروق جعفر عضو فريق التحليل بقناة الزمالك، وخالد الغندور مقدم الاستوديو التحليلي بالقناة، بنشره صورة عبر «ستوري فيسبوك» للثنائي جعفر والغندور، وكتب عليها «بحب الناس الرايقة».

وأكد حمدي النقاز، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» عقب فوز فريقه على الزمالك بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أفريقيا، أنه تعمد السخرية من جعفر والغندور بسبب سخريتهما منه قبل المباراة وتطاولهما عليه خلال تحليلهما للمباراة.

وقال النقاز: «الغندور وجعفر شككا في إمكانياتي، لكني أعتقد أنني رديت عليهم في أرض الملعب وقاتلت بشرف لفوز فريقي الترجي».

وطالب النقاز، فاروق جعفر والغندور، بالتركيز على فريقهم ودعم لاعبيهم بدلا من التطاول على لاعبي الفريق المنافس.