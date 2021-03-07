شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد : أرغب في الحصول على فرصة جديدة مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، إنه يأمل في الحصول على فرصة جديدة مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عواد، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه حرس مرمى الفريق الأبيض في فترة كانت مليئة بالمشاكل والأزمات، وعوقب بعدها بالاستبعاد من المباريات، ليتحمل أخطاء الزمالك بمفرده.

وأكد محمد عواد، على رغبته في الحصول على فرصة جديدة مع الزمالك، في المباريات المقبلة.