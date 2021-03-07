شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبومسلم : الأهلي تأثر كثيرًا بغياب معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي السابق، إن الفارس الأحمر تأثر كثيرًا بغياب نجمه التونسي علي معلول، خلال المباريات الأخيرة.

وأضاف أبومسلم ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام فيتا كلوب، لكنه افتقد للحلول الهجومية والمهاجم القناص.

وأكد أبومسلم، أن غياب علي معلول، أثر على الشكل الهجومي للأهلي، مضيفا أن موسيماني مطالب بتثبيت الخط الأمامي للفريق بالفترة المقبلة.