شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح : باتشيكو لن يكمل الموسم مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إنه يتوقع رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وليد صلاح، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن قرار الإطاحة بالمدرب البرتغالي، بات وشيكا بسبب تراجع نتائج الزمالك مع باتشيكو.

وأكد وليد صلاح، أن باتشيكو يتحمل سوء نتائج الزمالك بشكل كبير، بعد موافقته على خروج عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة، دون التعاقد مع بديل مميز، متابعا: «باتشيكو لن يكمل الموسم مع الزمالك».