شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يرد على لجنة الزمالك : حصلتم على دعم 100 مليون جنيه في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلقاء اللوم على الوزارة في أي إخفاق لأي فريق مصري في البطولة الأفريقية، مضيفا أن الوزارة تؤدي دورها على أكمل وجه في دعم الأندية الكبرى الشعبية.

وقال صبحي، في تصريحات تليفزيونية مع برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر» ردًا على تحجج اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك بوجود ازمة مالية: «قمنا بدورنا على أكمل وجه ودعمنا نادي الزمالك واللجنة الثلاثية بـ100 مليون جنيه في الشهور الثالثة الماضية».

وردا على سوْال عن أين ذهبت الـ100 مليون جنيه، أوضح الوزير: «دعمنا اللجنة ومنحناها الـ100 مليون جنيه وساعدناهم على تحصيل كل مستحقاتهم، لكن كان عليهم الإنفاق على مستحقات اللاعبين ومقدمات العقود والتجديدات لبعض اللاعبين».