شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث ووفاة الدراج السعودي رياض الشمري في «رالي الشرقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعرض عدد من المتسابقين في المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي لعدد من الحوادث والأعطال الفنية والتي نتج عنها، وفاة الدراج السعودي رياض الشمري، وإصابة عدد منهم يتلقون العلاج في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية، وفي ضوء ذلك تم إلغاء الحفل الختامي للرالي على أن يقام المؤتمر الصحفي وتوزيع الجوائز في مقر السباق، وشهدت المرحلة الأخيرة انسحاب 10 متسابقين (مشعل الغنيم، بدر أبا الخيل، رياض الشمري، عبدالمجيد الخليفي، يزيد الراجحي، عبدالله الرمال، خالد الفريحي، منيف السلماني، جمال القطيطي، محمد الكعبي) بسبب الحوادث والأعطال الفنية، وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وفاة الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي. وغرد اتحاد السيارات والدراجات النارية عبر حسابه في «تويتر»: «ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي..

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»، كما قام الأمير خالد بن سلطان الفيصل بجولة تفقدية على المصابين للاطمئنان عليهم والاطلاع على تقاريرهم الطبية. من جانبها، تقدمت وزارة الرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد رياض الشمري ولكل الرياضيين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما تعرض بطل الراليات السعودي، يزيد الراجحي، وملاحه مايكل أور، إلى حادث مع انطلاق المرحلة الثانية من الرالي، وتم نقل الراجحي عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى، معلناً انسحابه من البطولة إثر تعرضه للحادث أثناء السباق.