شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتوصل لحل سحري لتخفيف تكاليف مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو الاتحاد السكندري لحل بشأن تكلفة المسحات الطبية التي يجريها الفريق قبل مبارياته في الدوري للاعبين والجهازين الفني والإداري، بعد رفض اتحاد الكرة القيام بتحمل تكاليف المسحات بعد رحيل اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني وتولي لجنة ثلاثية جديدة المسئولية.

وقرر المسئولون في الاتحاد السكندري الدخول في معسكر مغلق كل مباراتين معًا، وإجراء مسحة واحدة للمباراتين، لتخفيف العبء المادي عن مجلس الإدارة في ظل التداعيات الصحية الصعبة لتفشي فيروس كورونا.

وأجرى الاتحاد مسحة طبية لجميع عناصر الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت أمس، وبالتالي ستكون المسحة الأخيرة سارية حتى الانتهاء من مباراة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن تحمل إدارة النادي لتكاليف آخر مسحة أجراها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، قبل مواجهة الإنتاج الحربي، التي فاز بها زعيم الثغر بهدفين دون رد على ملعب الإسكندرية والقفز للنقطة 21 في المركز التاسع.

وقال مصيلحي لـ"الخليج 365": آخر مسحة أجراها الفريق تحملنا تكلفتها وكانت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ومستمرون في إجراء المسحات حسب ما تنص عليه اللائحة، ولن نتهاون في هذا الأمر حفاظا على سلامة الجميع".

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول عن طريق ويليامز روماريو مهاجم الاتحاد فى الدقيقة 35، برأسية متقنة بعد عرضية نفذها السيد سالم ووصل إليها متأخرا حارس الإنتاج محمد عصام الغندورن قبل أن يتمكن رزاق سيسيه من تسجيل الهدف الثانى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.