عماد متعب: انا قررت أرجع ألعب كورة تاني..الأهلي محتاج مهاجم بنسبة مليار في المائة

الشارقة - اميمة ياسر - قال عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق: إن إلغاء تقنية الفيديو في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا سيتسبب في أزمات للفرق خاصة بعد ضربة الجزاء الكارثية التي احتسبها رضوان جيد ضد الأهل.

وأضاف "متعب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": مباراة فيتا كلوب كانت سهلة على الأهلي والفريق أضاع فوزًا كبيرًا.

وتابع: أثناء مشاهدتي مباراة الأهلي وفيتا كلوب قلت نِفسي أرجع العب تاني ولازم آخد قرار بالعودة، والأهلي محتاج مهاجم بنسبة مليار في المائة ولكن بمواصفات خاصة.

كان الأهلي قد سقط في فخ التعادل 2/2 أمام ضيفه فيتا كلوب في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.