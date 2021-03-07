شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود من تونس ويفتح تحقيقا في أزمة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو نادى الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، ملف مباراة الفريق الكروى الأول التي أقيمت أمس السبت أمام الترجى الرياضى التونسى، على ملعب رادس في تونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وتفرغت اللجنة للأزمات التي تلاحقها ومن ضمنها أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة بسبب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

وأكد عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن محمود شيكابالا كان يُخصم من عقده مبالغ ضخمة في الفترة الماضية؛ بسبب سداد تلك المستحقات، ومطالبة الفريق البرتغالى بها تعنى إنها لم تسدد، الأمر الذى دفع اللجنة المكلفة بإدارة النادى لفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر من أجل إظهار الحقيقة للرأي العام، خاصة أن مستحقات لشبونة وصلت 800 ألف دولار.

في الوقت ذاته، يقوم مسئولو إدارة نادي الزمالك حاليًا بالتواصل مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة والتفاوض وديا حول إنهاء أزمة الغرامة الموقعة على النادي؛ بسبب شيكابالا، والذي خاض تجربة احتراف منذ عدة مواسم في الدوري البرتغالي، من خلال بوابة سبورتنج لشبونة.