شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود للقاهرة بعد مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الكروي بنادي الزمالك، منذ قليل، إلى القاهرة، قادمة من تونس، بعد مواجهة الترجي مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس والتي خسرها الأبيض بنتيجة 3-1.

ومنح البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، قبل بدء الاستعداد لمباراة سيراميكا في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وطلب باتشيكو من لاعبي الزمالك نسيان مباراة الترجي، وغلق هذه الصفحة مؤقتا والتركيز في مباراة سيراميكا بالدوري، لأهمية تحقيق الفوز في إطار الصراع الشرس على صدارة الدوري، وعدم التفكير نهائيا في مشوار دوري أبطال أفريقيا لحين الانتهاء من المواجهة المحلية المرتقبة مساء الخميس المقبل.

ويستأنف فريق الزمالك مشواره الأفريقي، بمواجهة الترجي يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، بالقاهرة، في إطار الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بدوري الأبطال، وسيكون لقاء مصيريا حيث لا بديل فيه للأبيض عن الفوز؛ لضمان استمرار المنافسة على حجز إحدى تذكرتين الصعود لدور الثمانية بالمسابقة، بعد تأزم موقف الأبيض بالخسارة أمام الترجي في تونس، ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط والترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط.