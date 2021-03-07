شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف مباراة فيتا كلوب ويبدأ التفكير في الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وبدأ الجهاز التفكير في مباراة الإسماعيلي القوية المقرر لها 10 مارس الجاري بالإسكندرية والتى ستكون أخر بروفة للأهلي قبل السفر إلى الكونغو من أجل مواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات ، ويرغب الأهلي في تجهيز اللاعبين جيداً لمواجهة الأسماعيلي ومن بعدها رحلة الكونغو الهامة.

على صعيد متصل ، تحدث موسيماني عن أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وفيتا كلوب ، وقال أن الأخلاق أهم من الكرة، وشدد على أن الفريق قد يخسر جهود لاعب في مباراة أو أكثر لكن لا يمكن خسارة مبادئ وقيّم فريق عريق كالأهلي .

وأوضح موسيماني أن هناك مبادئ وأساسيات لابد أن تُطبّق على الجميع دون تفرقة ، ووجاءت تصريحات موسيماني بعد أزمته الأخيرة مع كهربا والت تسببت في تغريم اللاعب 200 ألف جنيه وإيقافه شهراً عن المباريات بعدما إعترض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسياً وحدث هذا عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأحد الماضي في الدوري التى فاز فيها المارد الأحمر بهدفين لهدف ، حيث طالب موسيماني إدارة الأهلي بتغريم اللاعب بسبب ما بدر منه في اليوم التالي لمباراة الطلائع وهو ما حدث.