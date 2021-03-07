شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال ينصح محمد صلاح بالتفكير جيدا قبل الرحيل عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق أسوان، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول يجب عليه أن يدرس قراره جيدا قبل الرحيل عن فريقه.

وقال عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية، إن الخسارة من بيراميدز لا تعبر عن سير المباراة نهائيا.

وتابع: "بيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة"، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء.

وأضاف أن بطولة الدوري صعبة هذا الموسم والدور الثاني من المسابقة سيكون لتجميع النقاط.

وأردف أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة في اللقاء المقبل من الدوري.

وأتم أن سموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا في الدوري.