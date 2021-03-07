شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلق علي هزيمة الزمالك: «هو أنا اللي كنت بلعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حزنه للهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك امام نظيره الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، والتى على إثرها تأزم موقف الفريق في المجموعة الرابعة.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات تليفزيونية: «كل واحد يقوم بدوره وما يرميش حاجة على حد، هو أنا اللي كنت بلعب قدام الترجي».

وتابع الوزير: «في الوقت السابق وفي عهد المجلس السابق، الكل طالب الوزارة بالتدخل وقمنا بدورنا وطبقنا القانون وقمنا بتعيين لجنة ثلاثية وفقا للائحة».