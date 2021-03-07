شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 7/3 والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره المان سيتي في ديربي مانشستر والذي يقام على أرض معلب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

يسعي نادي مانشستر سيتي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من جارة اللدود فريق مانشستر يونايتد، وإنهاء الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرا، حيث حقق مانشستر سيتي الفوز في 16 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي.

يحتل نادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 65 نقطة، عقب الفوز على وولفرهابمتون برباعية لهدف في الجولة الماضية، وبفارق 14 نقطة عن نادي مانشستر يونايتد صاحب الوصافة في جدول ترتيب البريميرليج.

القنوات الناقلة لمبارة ديربي مانشستر

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، عبر قناة بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمي: إيدرسون - خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياس – جون ستونز – ووكر - خط الوسط: رودري – فيل فودين – كيفين دي بروين - خط الهجوم: سترلينج – رياض محرز – جابريل خيسوس.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: هندرسون - خط الدفاع: بيساكا، بايلي، هاري ماجواير، لوك شاو - خط الوسط: فريد، ماتيتش، برونو فرنانديز -خط الهجوم: جرينوود، راشفورد، إدينسون كافاني.