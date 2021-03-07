شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل تدريباته بالجبل الأخضر استعدادًا لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق المقاولون العرب تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المرتقبة، والمقرر إقامتها على استاد غزل المحلة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من زعيم الفلاحين من أجل تحسين وضعهم بجدول الدوري.

ويعمل الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 8 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

ووضع الجهاز الفني للمقاولون العرب، برنامجاً خاصاً لإعداد محمد سالم مهاجم الفريق، لقيادة هجوم ذئاب الجبل في لقاءهم المرتقب مع غزل المحلة، والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 14 مارس ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

من جانبه، يرى علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن مسابقة الدوري في الموسم الجاري أصبحت صعبة للغاية، نظراً لتقارب النقاط بين جميع الفرق وكذلك تقارب المستوى، دون أن تكون هناك حلولاً فردية تمنح فرق بعينها ميزة تجعلها أفضل من غيرها.

وقال عبد الغني في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الدوري هذا الموسم يعتمد على الرجولة والروح والأداء وكل الفرق أصبحت متشابهة والفوارق التى كنا نراها في المهارات سابقاً لم تعد موجودة ولا يمكن أن نقول من سيحصد الدوري حتى الآن

أضاف مدرب المقاولون: أداء الأهلي في مباراتي الطلائع بالدوري وسيمبا في أفريقيا لم يطمئن جماهيره، والزمالك أيضاً لديه مجموعة مميزة من اللاعبين المميزين، تجميع النقاط هو ما سيشكل الفارق بين فريق وأخر، ومؤجلات الأهلي لن تحسم المنافسة إذا فاز بها جميعاً.