شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسوان يواجه حرس الحدود وديا استعدادا لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، مع نظيره حرس الحدود، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، في لقاء ودي ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمسابقة الدوري العام، بعد الخسارة الأخيرة التى تلقاها من بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت بمنافسات الجولة 15 من عمر الدوري.

ومن المقرر أن يشارك اللاعبون البدلاء في مباراة حرس الحدود الودية، للتأكد من جاهزيتهم للمباريات المقبلة، وأولها مباراة سموحة التى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 17 نقطة حصدها أبناء الجنوب من 15 مباراة، حيث فاز أسوان في 4 مباريات وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفا آخر.

وضرب فريق بيراميدز عصفورين بحجر واحد، بعدما حقق فوزاً مهماً على مضيفه أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرتقى بيراميدز للمركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام، مستغلاً غياب الأهلي الذى يشارك في دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفي بيراميدز كل من، رمضان صبحي من ضربة جزاء فى الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ومحمود حمادة فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، فيما يتوقف رصيد أسوان بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي عند النقطة 17 فى المركز الـ12.