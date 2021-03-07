شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطوى صفحة بيراميدز استعدادًا لسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، صفحة مباراة بيراميدز في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، استعدادًا للقاء المقبل أمام سموحة، والذي يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى خطف نقطة ثمينة من الفريق السكندري على أرضه.

ومن المقرر أن يسافر أسوان إلى الإسكندرية مساء الخميس المقبل بعد المران الأخير في معسكر القاهرة استعدادًا للقاء سموحة، حيث يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق الإسكندرية.

وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن سبب تأخر عودة فريق أسوان إلى ملعبه حتى الآن، بعد تجهيزه لاستضافة تقنية الفار ورفع كفاءة أرضيته، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن ملعب أسوان بالفعل بات جاهزاً لاستضافة مباريات الفريق في الدوري العام، وكان من المقرر العودة إليه فى وقت سابق.

وأضاف أمين، قد نعود إلى ملعبنا فى الدور الثاني ولكن هذا سيتوقف على جدول المباريات، فنظام الدوري بعد كورونا بات من الصعب معه التنقل كثيراً بالنسبة للفريق فى وجود مسحات كورونا التى يخضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل كل مباراة، خاصة مع ضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام، وإذا استمر الجدول بهذا الشكل فلن نتمكن من العودة إلى ملعبنا.

واختتم أمين قائلا، "لا نطمح إلى مركز محدد ولكننا سنواصل دعم الفريق وكل اللاعبين للوصول إلى أقصى مركز يمكنهم بلوغه في ظل المنافسة القوية بالدوري".