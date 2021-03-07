موسيماني: الاهلي سيقاتل لتحقيق الفوز على فيتا كلوب في الكونجو

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أنهم سيقاتلون لتحقيق الفوز على فيتا كلوب في الكونغو في الجولة الرابعة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الــ8 بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع ضيفه فيتا كلوب 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة إن أحداث مباراة اليوم كانت سريعة جدًا .. وما حدث خلالها كان صعبًا للغاية وهو أقرب إلى الدراما.

وأضاف أن الأهلي أهدر العديد من الفرص في المباراة، ولكن ما حدث اليوم هو جزء من كرة القدم رغم صعوبته، مؤكدًا أنه يثق بشدة في لاعبي الفريق لتحقيق الفوز في الجولة القادمة خاصة أنه هدف رئيسي للفريق.

وأوضح أن الأهلي أصبح اليوم في موقف صعب بعد التعادل أمام فيتا كلوب ولكن على الجميع في الفريق التعامل مع هذه الظروف.

وشدد على أنه لا يرغب في الحديث عن التحكيم، مؤكدًا أن الجميع شاهد اللعبة التي تم احتسابها ركلة جزاء ضد الأهلي.

وقال :”خسرنا اليوم نقطتين بسبب إهدار العديد من الفرص في المباراة .. نعم هو أمر محبط جدا ولكنها في النهاية هذه هي كرة القدم”.

وأكد موسيماني أنه يحتاج إلى جميع لاعبي الأهلي وسيقوم بدعمهم بعد التعادل اليوم، لأن الفريق في حاجة إلى الفوز على فيتا في الكونغو مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين حققوا العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة ويجب دعمهم.