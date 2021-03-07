الامارات | العين ينجو من «مصيدة مليحة» في دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن العين ينجو من «مصيدة مليحة» في دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق العين لكرة اليد بانتصارٍ صعب أول من أمس، من صالة مضيفه مليحة، بفارق هدف، وبنتيجة «36-35»، في افتتاح الجولة 14 للدوري العام، والتي سجلت فوز الوصل على ضيفه دبا الحصن «26-19»، والنصر على مضيفه الظفرة «31-22».

وبافتتاح الجولة، ارتقى النصر والعين برصيدي 31 و30 نقطة على التوالي إلى المركزين الثاني والثالث مؤقتاً، بانتظار ما ستؤول إليه نتائج مباريات أمس، فيما تراجع مليحة إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة. وعزز الوصل مركزه السادس بالارتقاء إلى النقطة 27، وحافظ دبا الحصن والظفرة، رغم خسارتهما، على مركزيهما الثامن والتاسع برصيدي 18 و16 نقطة على التوالي.

وفرط مليحة في فرصة الحفاظ على مركز الوصيف، بعد شوط أول أنهاه صاحب الضيافة، متفوقاً على العين بفارق هدفين وبنتيجة «20-18»، خصوصاً أن مجريات الشوط الثاني شهدت صحوة للاعبي «الزعيم العيناوي» قادتهم إلى تقليص الفارق وحسم المباراة في دقائقها الأخيرة، والفوز بنتيجتها بفارق الهدف وبنتيجة «36-35».

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