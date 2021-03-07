الامارات | غرافيك.. الأوكرانية سفيتولينا تغازل «الدلة» الثالثة في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. الأوكرانية سفيتولينا تغازل «الدلة» الثالثة في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلت، أمس، على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، النسخة الـ21 في بطولات «تنس دبي» للاعبات المحترفات، المقامة حتى 13 مارس الجاري، بجوائز تبلغ 1.8 مليون دولار، وتحمل تصيف 1000 نقطة.

وتسعى المصنفة الأولى في البطولة والخامسة عالمياً، الأوكرانية إلينا سفيتولينا، إلى كتابة فصل جديد، وحصد اللقب الثالث لها تاريخياً في «تنس دبي» للاعبات المحترفات، ومعادلة إنجاز الأميركية فينوس وليامز المتوجة في دبي أعوام 2009 و2010 و2014، وتعد ثانية أكثر اللاعبات حصداً للقب، بعد البلجيكية جوستين هنين، صاحبة الألقاب الأربعة 2003 و2004 و2006 و2007.

وتصطدم طموحات سفيتولينا بطلة دبي عامَي 2017 و2018، في حصد اللقب الثالث، بوجود منافسة قوية من كبار نجمات التنس، خصوصاً أن النسخة الحالية تحظى بمشاركة أربع من المصنفات الـ10 الأوليات عالمياً، والـ14 من قائمة أفضل 20 لاعبة على العالم، يبرز منهن نجمات سبق لهن الفوز في دبي، بحجم بطلة نسخة 2013 التشيكية بيترا كافيتوفا المصنفة 10، وحاملة لقب 2019 السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 12. كما تعود النجمة التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالمياً، والطامحة لمقارعة الكبار، ووضع بصمة مميزة لها في البطولة.

للإطلاع على أبرز المصنفات المنافسات على لقب تنس دبي للسيدات 2021 وسجل الفائزات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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