الامارات | الوحدة يقلق عجمان على مستقبله في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقلق عجمان على مستقبله في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل عجمان في تحدِ صعب الليلة، عندما يستقبل الوحدة على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة

الـ19 من دوري الخليج العربي. وبات لزاماً على عجمان تحقيق الفوز، إذا أراد الخروج من نفق النتائج السلبية التي يعانيها هذا الموسم، وجعلته قاب قوسين أو أدنى من الهبوط. وعجز رجال المدرب المصري، أيمن الرمادي، عن حصد أي نقطة في آخر أربع مباريات، ليحتل المركز قبل الأخير بتسع نقاط. ورغم أن الجميع توسم خيراً في «البرتقالي» بعد الصفقات التي أبرمها خلال الانتقالات الشتوية، ونجاحه في الفوز بمباراتين توالياً، أمام الفجيرة والظفرة، فإن الفريق وضع نفسه في مأزق حرج بالخسارة من كلباء وحتا والنصر وأخيراً أمام بني ياس.

ولن تكون مهمة عجمان سهلة على الإطلاق في ظل التطور الواضح الذي ظهر عليه هجوم الوحدة في الفترة الماضية، وتحديداً منذ قدوم السوري، عمر خريبين، الذي نجح في صناعة الفارق، في ظل تراجع مستوى مبوكو وما تافز. ويعود آخر فوز لعجمان على الوحدة إلى موسم 2019 بنتيجة 2-3. وأكثر ما يخشى منه مدرب عجمان تكرار الأخطاء، حيث يعتبر أكثر فريق احتسبت ضده ركلات جزاء في 11 مناسبة، سجل منها 10، والمفارقة الوحيدة التي ضاعت كانت أمام الوحدة.

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